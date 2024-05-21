Церемонія транслюється наживо. Вона розпочалась сьогодні о 9:30 за місцевим часом у північно-західному місті Тебріз.

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У Тебризі тисячі людей прийшли попрощатися з президентом Раїсі.

В Ірані прощаються із президентом Раїсі: відео

Перелік похоронних заходів

Далі тіло Раїсі перевезуть у релігійне місто Кум, де о 16:30 за місцевим часом заплановано ще одну процесію.



Церемонія похорону триватиме 3 дні / Фото AP

Тіла загиблих у авіакатастрофі чиновників доправлять до столиці Тегерана, а в середу, 22 травня, там відбудеться ще одна церемонія, під час якої верховний лідер Алі Хаменеї проведе молитви.

У четвер, 23 травня, тіло Раїсі перевезуть у Бірджанд, столицю провінції Південний Хорсан, де призидента нещодавно переобрали як представника в наглядовому органі Асамблеї експертів.

Церемонія похорону та поховання президента Ібрагіма Раїсі відбудеться в четвер опівдні у місті Мешхед.

Оголошено 5-денну жалобу

Верховний лідер Тегарана аятоллі Алі Хаменеї оголосив п'ятиденну жалобу. Середа оголошена офіційним вихідним для всієї країни. Усі освітні іспити скасовані до кінця тижня.



Тисячі людей прийшли попрощатись із загиблим президентом / Фото ВВС

Путіна не запросили

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Тегеран не запрошував російських офіційних осіб на прощання з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Мовляв, "традиції країни не передбачають міжнародної присутності на похороні".

"Традиції похорону не передбачають якихось таких за участю міжнародних представників церемоній. Тому теж ніякої інформації щодо цього від наших іранських друзів ми не маємо", – заявив він.

Довідка. Ібрагім Раїсі був союзником диктатора Путіна та терористичної організації ХАМАС. Також він заявляв, що готовий бути "посередником" між Росією та Україною, а також привітав бойовиків із "перемогою" над Ізраїлем.

Церемонія прощання з Раїсі у Тебризі сьогодні: відео

Загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі

Вертоліт президента Ірану упав на Півночі Ірану 19 травня. Окрім Раїсі, в авіакатастрофі загинув очільник МЗС країни, співробітник охорони та екіпаж гелікоптера. Найімовірніше, причиною авіакатастрофи стала погана погода.