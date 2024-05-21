Церемония транслируется в прямом эфире. Она началась сегодня в 9:30 по местному времени в северо-западном городе Тебриз.
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В Тебризе тысячи людей пришли попрощаться с президентом Раиси.
В Иране прощаются с президентом Раиси: видео
Перечень похоронных мероприятий
Далее тело Раиси перевезут в религиозный город Кум, где в 16:30 по местному времени запланирована еще одна процессия.
Церемония похорон продлится 3 дня / Фото AP
Тела погибших в авиакатастрофе чиновников доставят в столицу – Тегеран, а в среду, 22 мая, там состоится еще одна церемония, во время которой верховный лидер Али Хаменеи проведет молитвы.
В четверг, 23 мая, тело Раиси перевезут в Бирджанд, столицу провинции Южный Хорсан, где президента недавно переизбрали как представителя в наблюдательном органе Ассамблеи экспертов.
Церемония похорон и захоронения президента Ибрахима Раиси состоится в четверг в полдень в городе Мешхед.
Объявлен 5-дневный траур
Верховный лидер Тегерана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур. Среда объявлена официальным выходным для всей страны. Все образовательные экзамены отменены до конца недели.
Тысячи людей пришли попрощаться с погибшим президентом / Фото ВВС
Путина не пригласили
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Тегеран не приглашал российских официальных лиц на прощание с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Мол, "традиции страны не предусматривают международного присутствия на похоронах".
"Традиции похорон не предусматривают каких-то таких с участием международных представителей церемоний. Поэтому тоже никакой информации по этому поводу от наших иранских друзей мы не имеем", – заявил он.
Церемония прощания с Раиси в Тебризе сегодня: видео
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси
Вертолет президента Ирана упал на Севере Ирана 19 мая. Кроме Раиси, в авиакатастрофе погиб глава МИД страны, сотрудник охраны и экипаж вертолета. Вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стала плохая погода.