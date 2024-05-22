Напомним, что 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури объявил о гибели президента Раиси и его делегации в результате аварии вертолета.

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Как проходило прощание с Раиси

В Тегеране во время церемонии прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом Ирана Ибрагимом Раиси толпа иранцев выкрикивала на улицах города "Смерть Израилю".

В частности, на церемонии присутствовал лидер палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания. Не обошлось и без заместителя лидера ливанской террористической группировки Хезболла Наим Кассем.

Я еще раз говорю мы уверены, что Исламская Республика Иран будет продолжать поддерживать палестинский народ,

– заявил Хания.

Тысячи людей собрались с плакатами, на которых было написано, что Раиси является "мучеником служения" или "слугой обездоленных". Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный национальный траур в стране.

The Times of Israel добавляет, что перед похоронами иранцам прислали сообщение с призывом "прибыть на похороны мученика служения". Отметим, что вышеупомянутые "гости" это еще не все.

Иранское агентство Mehr добавляет, что в церемонии прощания с Раиси участвуют представители 60 иностранных делегаций. В частности, это представители Китая, Японии, Туниса, Малайзии, России, Беларуси, Казахстана, нескольких исламских государств, Палестины, движения Талибан.

В агентстве также отмечают, что 23 мая тело Раиси доставят в мавзолей имама Резы в городе Мешхед, где с президентом попрощается Хаменеи.

Что еще известно о похоронах Раиси: кратко