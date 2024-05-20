После гибели президента Ирана исполнять его обязанности будет Мохаммад Мохбер. Это первый вице-президент страны.

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Будет экстренное заседание правительства

Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы.

Правительство страны проведет экстренное заседание и выступит с заявлением по поводу гибели президента. В результате падения вертолета погибли по меньшей мере восемь человек.

Ранее спасатели, прибывшие на место катастрофы на северо-западе Ирана через 10 часов после падения вертолета, заявили, что там нет признаков жизни.

В конце концов, турецкий беспилотник Akinci утром 20 мая обнаружил источник тепла – это были обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси. Координаты передали властям Ирана. Председатель Иранского общества Красного Полумесяца заявил официально, что спасатели нашли вертолет Раиси.

Последствия гибели Раиси