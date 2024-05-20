После гибели президента Ирана исполнять его обязанности будет Мохаммад Мохбер. Это первый вице-президент страны.
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Будет экстренное заседание правительства
Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы.
Правительство страны проведет экстренное заседание и выступит с заявлением по поводу гибели президента. В результате падения вертолета погибли по меньшей мере восемь человек.
Ранее спасатели, прибывшие на место катастрофы на северо-западе Ирана через 10 часов после падения вертолета, заявили, что там нет признаков жизни.
В конце концов, турецкий беспилотник Akinci утром 20 мая обнаружил источник тепла – это были обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси. Координаты передали властям Ирана. Председатель Иранского общества Красного Полумесяца заявил официально, что спасатели нашли вертолет Раиси.
Последствия гибели Раиси
- Как гибель президента повлияет на страну, спрогнозировали аналитики американского Института изучения войны. Заметили, что это будет иметь серьезные последствия.
- Аналитики убеждены, что гибель президента может иметь серьезные и долгосрочные последствия для Ирана. Отметили, что Раиси считается одним из главных претендентов, вместе с сыном Хаменеи – Моджтабой Хаменеи, на преемника Хаменеи на посту верховного лидера.
- Аналитики считают, что следующие несколько дней могут изменить текущую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера. Однако, смерть Раиси в конце концов не изменит нынешнюю траекторию режима к более жесткой и консервативной внутренней и более агрессивной региональной политике.