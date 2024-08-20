Уряд США вперше поклав на Ірак провину за ці злами та навіть розповів про мету країни.

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США офіційно звинуватили Іран у кібератаках

ФБР та інші федеральні агентства США оприлюднили спільну заяву. Вони повідомили, що Іран "прагнув отримати доступ до осіб, які мали прямий доступ до президентської кампанії обох політичних партій".

За словами американських чиновників, метою хакерських дій було не лише посіяти розбрат, але й сформувати результати виборів, які Іран вважає "особливо важливими з точки зору впливу, який вони можуть мати на інтереси національної безпеки".

Ми спостерігали дедалі агресивнішу діяльність Ірану під час цього виборчого циклу, зокрема в операціях впливу, націлених на американську громадськість, і кіберопераціях, націлених на президентські кампанії,

– мовиться в заяві.

Тим часом місія Ірану при ООН заявила, що ці звинувачення нібито "необґрунтовані та позбавлені будь-якої основи" й попросила США надати докази. Країна стверджує, що буцімто не має ні мотиву, ні наміру втручатися у вибори.

Нагадаємо, що тиждень тому передвиборчий штаб Дональда Трампа також заявив, що хакери викрали внутрішні документи його кампанії, щоб вплинути на вибори.