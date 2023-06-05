Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области заявил, что следствие будет устанавливать, как боеприпас оказался в учебном заведении. Досудебное расследование продолжается.

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На месте взрыва обнаружили снаряд от САУ

Болвинов заявил, что в городе трагедии в Национальном университете гражданской защиты работали следователи, криминалисты и взрывотехники. Собрав все вещественные улики, удалось установить причину взрыва в учебном заведении. По предварительной версии – сдетонировал артиллерийский снаряд в САУ "Пион".

Следователи продолжают допросы свидетелей и ответственно собирают доказательства и всю информацию об этом событии. Устанавливают, откуда на втором этаже учебного здания взялся боевой снаряд и лиц, причастных к этой трагедии,

– подчеркнул Болвинов.

По словам заместителя начальника ГУНП в Харьковской области, следователи работают и над другими вопросами по этому делу, анализируя каждую деталь. На данный момент назначены все необходимые экспертизы.

Болвинов заявил, что главная задача следователей – полное и беспристрастное расследование уголовного производства для того, чтобы виновное лицо было привлечено к ответственности.

В Харьковском университете произошла трагедия: что известно