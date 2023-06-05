Заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області заявив, що наразі слідство встановлюватиме, як боєприпас опинився у навчальному закладі. Досудове розслідування триває.

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На місці вибуху знайшли снаряд від САУ

Болвінов заявив, що на місті трагедії у Національному університеті цивільного захисту працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Зібравши всі речові докази, вдалося встановити причину вибуху в навчальному закладі. За попередньою версією – здетонував артилерійський снаряд до САУ "Піон".

Слідчі продовжують допити свідків і відповідально збирають докази та всю інформацію щодо цієї події. Встановлюють, звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб причетних до цієї трагедії,

– підкреслив Болвінов.

За словами заступника начальника ГУНП в Харківській області, слідчі працюють й над іншими питаннями у цій справі, аналізуючи кожну деталь. Наразі призначені всі необхідні експертизи.

Болвінов заявив, що головне завдання слідчих – повне та неупереджене розслідування кримінального провадження для того, щоб винна особа була притягнута до відповідальності.

У Харківському університеті відбулася трагедія: що відомо