Заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області заявив, що наразі слідство встановлюватиме, як боєприпас опинився у навчальному закладі. Досудове розслідування триває.
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На місці вибуху знайшли снаряд від САУ
Болвінов заявив, що на місті трагедії у Національному університеті цивільного захисту працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Зібравши всі речові докази, вдалося встановити причину вибуху в навчальному закладі. За попередньою версією – здетонував артилерійський снаряд до САУ "Піон".
Слідчі продовжують допити свідків і відповідально збирають докази та всю інформацію щодо цієї події. Встановлюють, звідки на другому поверсі навчальної будівлі взявся бойовий снаряд та осіб причетних до цієї трагедії,
– підкреслив Болвінов.
За словами заступника начальника ГУНП в Харківській області, слідчі працюють й над іншими питаннями у цій справі, аналізуючи кожну деталь. Наразі призначені всі необхідні експертизи.
Болвінов заявив, що головне завдання слідчих – повне та неупереджене розслідування кримінального провадження для того, щоб винна особа була притягнута до відповідальності.
У Харківському університеті відбулася трагедія: що відомо
- Близько о 14:30 у Національному університеті цивільного захисту пролунав вибух. Як стало відомо згодом, трагедія сталася в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування.
- Унаслідок вибуху поранення отримав 20-річний курсант. На жаль, два курсанти 21 і 22 років померли від отриманих травм у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.
- Речниця МВС України Мар'яна Рева заявила, що 4 посадовців Національного університету цивільного захисту відсторонили на час розслідування. Ці особи були відповідальними за навчальний процес.
- Голова ДСНС Сергій Крук відреагував на трагедію. Він заявив, що у відомстві також почали службове розслідування. Крук підкреслив, що особи, чиї дії призвели до загибелі молодих хлопців, не мають морального права працювати з курсантами та будуть звільнені з займаних посад.