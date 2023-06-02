Голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що люди, чиї дії призвели до смерті молодих людей, не мають морального права викладати. Також він заявив, що усіх причетних обов'язково притягнуть до відповідальності.

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Що відомо про розслідування трагедії

У Харківській області 31 травня через вибух снаряда загинули двоє курсантів-третьокурсників. Ще один молодик отримав поранення, проте його життю нічого не загрожує.

У ДСНС повідомляють, що розслідування загибелі курсантів триває. Наразі вже відсторонили чотирьох викладачів університету, що були причетні до організації навчального процесу.

Після завершення службового розслідування та на підставі його висновків буде прийнято рішення щодо притягнення до відповідальності тих осіб, які організовували навчальний процес. Відсторонені на даний момент 4 особи. Але це тільки початок!,

– розповів голова ДСНС Сергій Крук.

Що передувало загибелі курсантів

Двоє курсантів загинули через вибух снаряда приблизно о 14:30 31 травня.

Один з очевидців події розповів, що усе трапилося у гуртожитку. Там вони розбирали снаряд – витягали з нього вибухову речовину, щоб зробити муляж. Це був наказ керівника – він начебто заявив, що у випадку відмови курсантів не відпустять у звільнення, а весь взвод змусять бігати стадіоном.

Інші курсанти в цю мить сиділи у сусідній авдиторії. Спершу було тихо, а потім студенти почули вибух. Також очевидець у коментарі "Суспільному" розповів, що снаряд курсанти розбирали без нагляду начальника чи викладачів, які в цей момент пішли на обід.

Заступник, командир взводу та викладачі говорили керівнику, який віддав наказ, що не треба давати курсантам задачу розбирати вибухонебезпечний предмет. Але він нікого не слухав,

— розповів співрозмовник.

Ще один курсант тоді отримав поранення – його накрило дверима від вибухової хвилі, адже він сидів недалеко від виходу.