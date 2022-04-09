Как сообщает Денисова, на самом деле режиссера расстреляли россияне. Эту информацию пришлось скрывать, чтобы жена Кведаравичюса Анна Белоброва смогла увезти тело.

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Оккупанты продолжают совершать военные преступления

По новым данным, Мантас Кведаравичюс находился в плену оккупантов, которые впоследствии его расстреляли. Тело режиссера выбросили на улицу.

Его жена, рискуя жизнью, увезла тело из блокированного города и привезла в Литву. На это ей ушло несколько дней.

Убийства и пытки журналистов являются грубым нарушением Гаагских конвенций и деклараций, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, устанавливающих гарантии безопасности для журналистов,

– отметила Денисова.

В своем обращении в комиссию ООН она призвала начать расследование нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину.

О смерти Кведаравичюса сообщил Виталий Манский. До сих пор считалось, что режиссер погиб 2 апреля из-за ракеты, которая попала в его авто.

В Мариуполе он снимал продолжение документального фильма Мариуполис (2016) о повседневной жизни города после начала войны в 2014 году.