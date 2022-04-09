Як повідомляє Денісова, насправді режисера розстріляли росіяни. Цю інформацію довелось приховувати, аби дружина Кведаравічюса Анна Білоброва змогла вивезти тіло.

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Окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини

За новими даними, Мантас Кведаравічюс перебував у полоні окупантів, які згодом його розстріляли. Тіло режисера викинули на вулицю.

Його дружина, ризикуючи життям, вивезла тіло з блокованого міста та привезла до Литви. На це їй знадобилось декілька днів.

Вбивства та тортури журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів,

– зазначила Денісова.

У своєму зверненні до комісії ООН вона закликала розпочати розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну.

Про смерть Кведаравічюса повідомив Віталій Манський. До сьогодні вважалося. що режисер загинув 2 квітня через ракету, яка влучила у його авто.

У Маріуполі він знімав продовження документального фільму "Маріуполіс" (2016) про повсякденне життя міста після початку війни у 2014 році.

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