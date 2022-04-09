Зокрема, він прокоментував загрозу нападу росіян з окупованого Придністров'я. Нагадаємо, що де-юре це територія Молдови, яку окупувала Російська Федерація.

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Ситуація на Одещині й загроза з Придністров'я

Братчук розповів, що останніми днями Одеська область потерпає від ракетних обстрілів. Він наголосив, що в регіоні були готові до таких дій ворога. Цілю окупантів вкотре стали об'єкти інфраструктури, нафтові бази тощо.

Речник Оперативного штабу Одеської ОВА наголосив, що ситуація тривожна, але контрольована. Щодо Придністровського напрямку, то Братчук сказав наступне:

Була деяка інформація. Ми теж, я може це підтвердити, відзначали деяку активність на цій тимчасово окупованій території Росією незалежної Молдови. Але більше говоримо про те, що це була певна демонстрація якихось дій. Не більше.

За його словами, жителі Придністров'я не надто хочуть воювати в Україні, адже розуміють, що кінець їхній буде як у сумнозвісного російського десанту з морської піхоти, який поліг під Маріуполем та Миколаєвом. Братчук додав, що реальної загрози нападу з Придністров'я вони не бачать, але мають відповідні плани дій, засоби та сили ураження, якщо ворог спробує реалізувати інший сценарій.

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