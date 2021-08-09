Оказалось, что ребенок находился там с мамой и крестным отцом. Сейчас есть 2 версии, что стало причиной смерти.
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Полиции нужно видео с камер
Правоохранителям сообщили, что мальчик прыгнул и ему стало плохо. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, следователем нужно получить видео с камер наблюдения.
Тогда уже мы будем говорить о том, действительно ли ему стало плохо или он утонул. Также мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти и возможных телесных повреждений,
– сообщили в полиции Днепропетровщины.
В этот момент мать мальчика была на территории аквапарка. Однако она на время отошла от места, где произошла трагедия.
А крестный ребенка тогда пошел искать спасательный жилет, чтобы ребенок мог купаться в бассейне. В комментарии 24 каналу в полиции Днепропетровщины рассказали, что уже открыли уголовное производство. Пока это событие расследуют как несчастный случай.
Аквапарк после этого закрыли
На следующий день после инцидента на странице Happy Day в фейсбуке сообщили, что аквапарк закрыли на санитарный день. Его откроют только 10 августа.
Что было известно ранее
- Умерший был жителем Новомосковского района Днепра.
- Мальчика долго не пускали в воду, он не умел плавать.
- Для прыжка он дождался момента, когда будет без присмотра.
- Очевидцы сообщили, что мать ребенка в момент трагедии была на баре.
- Она пришла пьяной и начала кричать, что они больше не придут в этот аквапарк.
- Ребенка пытались спасти 40 минут.
- Все это время вокруг стояла толпа детей.