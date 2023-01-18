По данным Геращенко, причину трагедии устанавливают следователи. Также экс-замминистра заявил, что пока нет данных, что именно повлекло за собой авиакатастрофу.

Заметьте Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах

Что написал Геращенко о трагедии

Антон Геращенко написал, что в авиакатастрофе погибли его друзья, государственные деятели Украины:

министр МВД Денис Монастырский;

первый заместитель министра Евгений Енин;

государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Денис, Женя, Юра, каждый, кто был на борту вертолета, были патриотами Украины, каждый на своем месте защищал и укреплял Украину,

– написал Геращенко.

Он выразил соболезнования родным и близким руководства МВД и семьям всех погибших в этой катастрофе.

Кто был на борту вертолета ГСЧС

По данным Геращенко, погибли все, кто был на борту вертолета ГСЧС. По данным Офиса Президента, там находились 9 человек, предварительно, они погибли.

По состоянию на 11 часов 18 января имена шести других людей с вертолета не сообщили.

Кирилл Тимошенко заявил на брифинге в Броварах, что делегация вместе с руководством МВД летела в командировку в одну из "горячих" точек. Он также пообещал предоставить больше подробностей чуть позже.

Кратко о трагедии в Броварах

Утром 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, на котором находилось руководство МВД. Во время падения вертолет задел детский сад и полетел в направлении многоэтажки, где и остановился.

По данным главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, по состоянию на 10:30 18 января: