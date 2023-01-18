По данным Геращенко, причину трагедии устанавливают следователи. Также экс-замминистра заявил, что пока нет данных, что именно повлекло за собой авиакатастрофу.
Заметьте Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах
Что написал Геращенко о трагедии
Антон Геращенко написал, что в авиакатастрофе погибли его друзья, государственные деятели Украины:
- министр МВД Денис Монастырский;
- первый заместитель министра Евгений Енин;
- государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
Денис, Женя, Юра, каждый, кто был на борту вертолета, были патриотами Украины, каждый на своем месте защищал и укреплял Украину,
– написал Геращенко.
Он выразил соболезнования родным и близким руководства МВД и семьям всех погибших в этой катастрофе.
Кто был на борту вертолета ГСЧС
По данным Геращенко, погибли все, кто был на борту вертолета ГСЧС. По данным Офиса Президента, там находились 9 человек, предварительно, они погибли.
По состоянию на 11 часов 18 января имена шести других людей с вертолета не сообщили.
Кирилл Тимошенко заявил на брифинге в Броварах, что делегация вместе с руководством МВД летела в командировку в одну из "горячих" точек. Он также пообещал предоставить больше подробностей чуть позже.
Кратко о трагедии в Броварах
Утром 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, на котором находилось руководство МВД. Во время падения вертолет задел детский сад и полетел в направлении многоэтажки, где и остановился.
По данным главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, по состоянию на 10:30 18 января:
- 18 погибших, в том числе 3 детей;
- 29 раненых, среди которых 15 детей.