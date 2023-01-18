За даними Геращенка, причину трагедії встановлюють слідчі. Також ексзаступник міністра заявив, що наразі немає даних, що саме спричинило авіакатастрофу.

Зауважте Глава МВС Денис Монастирський загинув внаслідок падіння вертольота в Броварах

Що написав Геращенко про трагедію

Антон Геращенко написав, що в авіакатастрофі загинули його друзі, державні діячі України:

міністр МВС Денис Монастирський;

перший заступник міністра Євген Єнін;

державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Денис, Женя, Юрко, кожен, хто був на борту вертольота, були патріотами України, кожен на своєму місці захищав та зміцнював Україну,

– написав Геращенко.

Він такою висловив співчуття рідним та близьким керівництва МВС та сім'ям всіх загиблих у цій катастрофі.

Хто був на борту вертольота ДСНС

За даними Геращенка, загинули всі, хто був на борту гелікоптера ДСНС. За даними Офісу Президента, там перебувало 9 осіб, попередньо, вони загинули.

Станом на 11 годину 18 січня імена шести інших людей з гелікоптера не повідомили.

Кирило Тимошенко заявив на брифінгу в Броварах, що делегація разом з керівництвом МВС летіла у відрядження в одну з "гарячих" точок. Він також пообіцяв надати більше подробиць трохи пізніше.

Коротко про трагедію в Броварах

Вранці 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС, на якому було керівництво МВС. Під час падіння гелікоптер зачепив дитячий садок та полетів у напрямку багатоповерхівки, де і зупинився.

За даними глави Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, станом на 10:30 18 січня: