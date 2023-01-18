За даними Геращенка, причину трагедії встановлюють слідчі. Також ексзаступник міністра заявив, що наразі немає даних, що саме спричинило авіакатастрофу.
Зауважте Глава МВС Денис Монастирський загинув внаслідок падіння вертольота в Броварах
Що написав Геращенко про трагедію
Антон Геращенко написав, що в авіакатастрофі загинули його друзі, державні діячі України:
- міністр МВС Денис Монастирський;
- перший заступник міністра Євген Єнін;
- державний секретар МВС Юрій Лубкович.
Денис, Женя, Юрко, кожен, хто був на борту вертольота, були патріотами України, кожен на своєму місці захищав та зміцнював Україну,
– написав Геращенко.
Він такою висловив співчуття рідним та близьким керівництва МВС та сім'ям всіх загиблих у цій катастрофі.
Хто був на борту вертольота ДСНС
За даними Геращенка, загинули всі, хто був на борту гелікоптера ДСНС. За даними Офісу Президента, там перебувало 9 осіб, попередньо, вони загинули.
Станом на 11 годину 18 січня імена шести інших людей з гелікоптера не повідомили.
Кирило Тимошенко заявив на брифінгу в Броварах, що делегація разом з керівництвом МВС летіла у відрядження в одну з "гарячих" точок. Він також пообіцяв надати більше подробиць трохи пізніше.
Коротко про трагедію в Броварах
Вранці 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС, на якому було керівництво МВС. Під час падіння гелікоптер зачепив дитячий садок та полетів у напрямку багатоповерхівки, де і зупинився.
За даними глави Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, станом на 10:30 18 січня:
- 18 загиблих, у тому числі 3 дітей;
- 29 поранених, серед яких — 15 дітей.