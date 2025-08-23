Фейк о гибели сына маньяка Чикатило в рядах ВСУ: что известно о судьбе мужчины
- Российские пропагандисты распространили фейк о якобы гибели сына советского маньяка Чикатило на фронте.
- В ТЦК заявили, что Юрий не служил в рядах ВСУ, однако нарушал правила воинского учета.
- В ЦПД отметили, что фейк был частью кампании по дискредитации украинских военных.
В среду, 20 августа, российские пропагандисты распространили информацию о якобы гибели на фронте возле Харькова сына известного советского серийного убийцы Андрея Чикатило. В конце концов, в ТЦК опровергли этот фейк.
Детали сообщает Суспильне, передает 24 Канал. Более того, Юрий даже не служил в украинской армии.
Смотрите также Зачем Путин в эту войну ввязался? – россиянка сорвала пропагандистский сюжет на кладбище
Воевал ли сын Чикатило в ВСУ?
На запрос журналистов ответил начальник Слободского районного ТЦК и СП Дмитрий Слета. Сын маньяка не вступал в ряды украинской армии, однако якобы нарушал правила воинского учета.
В конце концов, Суспильне связалось с самим Юрием, который подтвердил, что не воевал в ВСУ.
Также мужчина утверждает, что не уклонялся от службы и обновлял свои данные через ЦНАП. Мобилизоваться он не планирует из-за хронических заболеваний.
А вот к сообщениям о своей смерти в российских СМИ относится равнодушно и не настроен обсуждать эту тему.
Зачем россиянам такой фейк?
Первая информация о якобы смерти сына серийного убийцы появилась 20 августа. Текст процитировали не менее 30 российских новостных сайтов, а впоследствии – даже украинские телеграмм-каналы.
Они утверждали, что мужчина воевал в ВСУ с начала полномасштабного вторжения, служил в артиллерии и погиб во время "массированного артобстрела российской армии" в 20 километрах от Харькова.
Пропагандисты писали, что погибшего должны наградить "Орденом за мужество II степени". Однако они не указывали настоящей фамилии Юрия, а называли его "Чикатило-младшим" и повторяли нарративы о "сыне кровавого маньяка".
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, враг продолжает кампанию по дискредитации украинских военных.
С одной стороны, это дискредитация Сил обороны, что уже служит якобы кто угодно. Сугубо сыграть на эмоциях через громкую фамилию и дискредитировать Силы обороны внутри Украины. С другой стороны, это сыграть на том, что гарантированно гибнут все. То есть через известные фамилии вбросить фейк об их гибели,
– прокомментировал он.
Кого из россиян ликвидировали на фронте?
- Денис Горин – житель Сахалинской области, осужден за несколько убийств и употребление человеческого мяса в пищу. Оккупант погиб 1 июля 2024 года.
- Федор Иващук – бывший глава Ульчского района Хабаровского края. Сложил полномочия и ушел добровольцем на так называемую "специальную военную операцию" в марте 2025 года. Погиб на фронте во время выполнения боевого задания.
- Александр Милонов – брат депутата госдумы Виталия Милонова, активно поддерживал войну против Украины. В подразделение разведки "третьей общевойсковой армии ЛНР" захватчик присоединился более года назад, а умер в госпитале от осложнений после ранения.
- Евгений Катунин – российский легкоатлет, региональный рекордсмен в беге на 110 метров с барьерами, мастер спорта страны-агрессора. Присоединился в ряды оккупантов через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения. Подробности его гибели не разглашаются.