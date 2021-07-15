Под обстрел попали военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады. В сети обнародовали фото последствий атаки противника.

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На фото – машина штатного капеллана подразделения. Точнее то, что от нее осталось,

– говорится в сообщении.

Гибель военного на Донбассе

Пророссийские боевики 13 июля атаковали позиции бойцов ВСУ вблизи Южного, Троицкого, Водяного, Тарамчука, Павлополя, Широкина, Причепиловки и Луганского.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение, несовместимое с жизнью. Кроме этого, пять военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирование

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых – тяжелое, остальных – удовлетворительное. На атаки противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

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