Это произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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В каком состоянии защитники

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное

О дерзкие действиях российских наемников сообщили представителям ОБСЕ.

Последние события на передовой: что известно

  • Оккупанты 14 июля с самого утра били в сторону украинских позиций: 13 нарушений режима прекращения огня. Стреляли из гранатометов различных систем, минометов 82-го и 120-го калибра, артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Ранили двух военных, один боец ​​был в тяжелом состоянии.
  • На Донбассе 13 июля погиб украинский защитник Андрей Беляев. До своего 39-го дня рождения герой не дожил лишь 4 дня. Тогда оккупанты использовали артиллерию.
  • Во время выполнения боевого задания возле Золотого 9 июля погиб военный с Тернопольщины Владимир Яськив. Его убил снайпер.