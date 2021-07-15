Це сталось у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправлено до госпіталю. Стан здоров'я поранених – задовільний

Про зухвалі дії російських найманців повідомили представників ОБСЄ.

Зверніть увагу! На передовій немає ні дня тиші. Українські воїни змушені відповідати окупантам та відкривати вогонь у відповідь.

На жаль, від початку 2021 року загинуло щонайменше 49 наших захисників.