Під обстріл потрапили військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади. У мережі оприлюднили фото наслідків атаки противника.

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На фото - машина штатного капелана підрозділу. Точніше – те, що від неї залишилося,

– йдеться у повідомленні.

Загибель військового на Донбасі

Проросійські Бойовики 13 липня атакували позиції бійців ЗСУ поблизу Південного, Троїцького, Водяного, Тарамчука, Павлополя, Широкиного, Причепилівки та Луганського.

Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення несумісне з життям. Окрім цього, п'ять військовослужбовців отримали поранення, ще один – бойове травмування

Воїнів оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я одного з поранених – важкий, інших – задовільний. На атаки противника бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

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