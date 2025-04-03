Сотни жителей города выстроились на тротуарах проспекта Гедимина, чтобы почтить память погибших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 15Min.

Новости к теме Гибель американских солдат в Литве: Трамп предположил смерть еще одного военного

Как проходила церемония прощания с погибшими воинами

Кортеж остановился на Соборной площади, где его встречали архиепископ Литовский Гинтарас Грушас, президент Литвы Гитанас Науседа, командующий Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас и министр обороны Давиле Шакалене.

В Вильнюсе собрались и другие чиновники и религиозные лидеры, чтобы отдать последний долг военным перед тем, как их тела доставят в аэропорт. Там погибших ожидал спецсамолет, что отвезет их домой, где и состоится похоронная церемония.

Напомним, что 25 марта четверо американских солдат из 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии пропали без вести возле литовского полигона вблизи Пабраде, а их бронемашина затонула в торфяном болоте. Впоследствии оказалось, что военных отправили эвакуировать армейскую технику, которая застряла.

В СМИ сообщали, что они могли сбиться с курса, съехать с дороги и попасть в глубокое болото, где, вероятно, оказались в ловушке, когда машина начала тонуть.

Поисковая операция продолжалась несколько дней. Сначала удалось найти бронемашину, а позже и тела солдат.