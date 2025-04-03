Сотні мешканців міста вишикувалися на тротуарах проспекту Гедиміна, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 15Min.

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Як відбувалася церемонія прощання із загиблими воїнами

Кортеж зупинився на Соборній площі, де його зустрічали архієпископ Литовський Гінтарас Грушас, президент Литви Ґітанас Науседа, командувач Збройних сил Раймундас Вайкшнорас та міністр оборони Давіле Шакалене.

У Вільнюсі зібралися й інші урядовці та релігійні лідери, щоб віддати останню шану військовим перед тим, як їхні тіла доставлять в аеропорт. Там на загиблих очікував спецлітак, що відвезе їх додому, де й відбудеться похоронна церемонія.

Нагадаємо, що 25 березня четверо американських солдатів із 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії зникли безвісти біля литовського полігону поблизу Пабраде, а їхня бронемашина затонула в торф'яному болоті. Згодом виявилося, що військових відправили евакуювати армійську техніку, яка застрягла.

У ЗМІ повідомляли, що вони могли збитися з курсу, з’їхати з дороги та потрапити у глибоке болото, де, ймовірно, опинилися в пастці, коли машина почала тонути.

Пошукова операція тривала кілька днів. Спершу вдалося знайти бронемашину, а пізніше й тіла солдатів.