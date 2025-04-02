Як пише The New York Times із посиланням на військових, четверо американських солдатів отримали завдання – вони повинні були евакуювати армійську техніку, що застрягла. Солдати вирушили у дорогу на M88A2 Hercules – 70-тонному військовому евакуаторі, передає 24 Канал.

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Що відомо

Зазначається, що військові могли збитися з курсу, з’їхати з дороги та потрапити у глибоке болото, де, ймовірно, опинилися в пастці, коли машина почала тонути.

Голова Фонду відновлення та захисту боліт Литви Неріюс Забляцкіс, повідомляє LRT, заявив, що торф'яне болото, в яке потрапила бронемашина американських військових, не було відзначено на картах.

"Держава має вжити заходів і нарешті правильно позначити болота, — зазначив він. — Інформація є у певних базах даних, на геопорталі, але вона представлена ​​хаотично і не відповідає реальній ситуації".

У свою чергу литовський військовий аналітик Олександрас Матоніс стверджує, що болото у Пабраді відзначено на офіційній карті Regia.lt. "Все на місці – і озеро, і болото, і просіка. До речі, армія, як союзна, так і литовська, використовує інші карти, на яких ландшафт та його об'єкти показані більш детально та точно", – наголосив експерт.

Розслідування обставин того, що сталося, проводять як литовські правоохоронні органи, так і американське командування.