Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву командування. Командування армії США в Європі та Африці оголосило, що з метою пошуку чотирьох американських військових та бронемашини M88, яка пішла на дно болотистої водойми на військовому полігоні в Литві, було розгорнуто додаткові сили.

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Пошук солдатів і бронемашини США, що потонули в Литві

Пошуково-рятувальна операція триває вже кілька днів: залучено потужні шламові насоси, крани, понад 30 тонн гравію, а також інженерів з армії США. Крім того, Збройні сили Польщі надали свою допомогу, направивши інженерний підрозділ з додатковими водяними насосами, ремонтно-евакуаційними машинами і 150 військовими для підтримки операції.

Транспортний засіб M88 був знайдений 26 березня на глибині близько 5 метрів у болотистій місцевості полігону Пабраде. Останні 72 години аварійно-рятувальні команди, до складу яких входять солдати США, Збройні сили Литви та інші литовські органи влади, цілодобово працюють над відкачуванням води, розкопуванням і проведенням днопоглиблювальних робіт для витягнення бронемашини.

Операція ускладнюється через складні умови місцевості, де територія дуже волога і болотиста, що не дозволяє використовувати важку техніку без інженерних удосконалень.

Процес осушення території просувається повільно через постійне просочування ґрунтових вод. Армія США продовжує координувати залучення додаткових експертів і техніки, включаючи спеціалізовану водолазну групу ВМС США з команди CTF68, яка повинна прибути на місце події протягом наступних 24 годин.