Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командування армії США в Європі й Африці.

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Пошуки зниклих військових США у Литві тривають

У Литві знайшли броньований ремонтно-евакуаційний автомобіль, у якому під час навчань перебували 4 зниклих американських солдатів. Так, M88 Hercules виявили у водоймі на полігоні.

Пошуки військових тривають,

– заявили в командуванні армії США в Європі й Африці.

Окрім того зазначили, що солдати всі з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії. Вони проводили планові тактичні навчання.

Нагадаємо, четверо американських солдатів зникли на полігоні поблизу Пабраде на сході Литви, неподалік від кордону з Білоруссю. Пошуки проводять військові США разом зі збройними силами Литви, правоохоронними установами й іншими службами.