Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командование армии США в Европе и Африке.

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Машину пропавших в Литве военных США нашли

В Литве нашли бронированный ремонтно-эвакуационный автомобиль, в котором во время учений находились 4 пропавших американских солдат. Так, M88 Hercules обнаружили в водоеме на полигоне.

Поиски пропавших военных продолжаются. Соответствующие работы проводят армия США, Вооруженные силы Литвы и гражданские учреждения.

В командовании также отметили, что солдаты все из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Они проводили плановые тактические учения.