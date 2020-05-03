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      Гибель французского легионера из Украины в Мали: руководство Франции выразило соболезнования

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      Погибший Дмитрий Мартынюк
      Погибший Дмитрий Мартынюк / Скриншот

      Украинец Дмитрий Мартынюк, который служил во французском Иностранном легионе, погиб в результате полученных травм во время спецоперации в Мали в Африке.

      29-летний мужчина был за рулем грузовика-цистерны, которая подорвалась на самодельном взрывном устройстве, рассказал в комментарии 24 каналу корреспондент "Укринформа" во Франции Андрей Лавренюк.

      Важно В Мали погиб французский легионер из Украины Дмитрий Мартынюк: подробности

      Взрыв произошел 23 апреля. Дмитрий Мартынюк и его товарищ были эвакуированы сначала в местный госпиталь, а затем переведен в госпиталь на территории французской митрополии. На 8-й день Дмитрий, к сожалению, умер от ран.

      Андрей Лавренюк отметил, что гибель каждого французского военнослужащего в мирное время является трагической темой для реагирования французских властей на самом высоком уровне.

      Вчера (2 мая – 24 канал) президент Макрон выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего. Также выразили соболезнования министр здравоохранения, военное ведомство в целом, сухопутные войска, командование и личный состав полка, где служил Дмитрий,
      – отметил журналист.

      Он добавил, что как правило таких военных награждают Орденом почетного легиона 5-й степени посмертно.

      Сейчас, по словам корреспондента, не известно, будут ли доставлять тело погибшего в Украину. "Формально, ситуация с военнослужащими именно Иностранного легиона выходит из компетенции полномочий украинского консульства, так как легионеры имеют особый статус, и он иногда может противоречить национальным законодовствам других стран", – рассказал Лавренюк и добавил, что важными прежде всего являются желания родственников.

      В любом случае Франция должна взять все финансовые и правовые расходы на себя,
      – подчеркнул журналист.

      Что известно о погибшем Дмитрие МартынюкеВоенному было 29 лет, он родился в городе Волочиск на Хмельнитчине. В легион Дмитрий Мартынюк вступил в 2015 году, где последовательно служил пилотом и стрелком бронированной машины. После миссии в Джибути в 2017 году он был назначен начальником легкобронированной машины в Мали, где он также служил водителем грузовика. Дмитрий Мартынюк не был женат и не имел детей.

      По словам корреспондента, для Дмитрия Мартынюка это был 5-й год первого контракта. Соответственно, он уже имел право подавать вид на жительство во Франции и претендовать на французское гражданство. Однако неизвестно, успел ли погибший его получить.

      24 канал выражает соболезнования родным и близким погибшего.

      Видео: гибель французского легионера из Украины в Мали – высшее руководство Франции выразило соболезнования

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Франции Жертвы Война Новости Украины Африка Мали
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