Загибель французького легіонера з України в Малі: вище керівництво Франції висловило співчуття

Українець Дмитро Мартинюк, який служив у французькому Іноземному легіоні, загинув внаслідок отриманих травм під час спецоперації у Малі в Африці.

29-річний чоловік був за кермом вантажівки-цистерни, яка підірвалася на саморобному вибуховому пристрої, розповів в коментарі 24 каналу кореспондент "Укрінформу" у Франції Андрій Лавренюк.

Важливо У Малі загинув французький легіонер з України Дмитро Мартинюк: подробиці

Вибух стався 23 квітня. Дмитра Мартинюка та його товариша було евакуйовано спочатку до місцевого шпиталю, а потім переведено до госпіталю на території французької митрополії. На 8-й день Дмитро, на жаль, помер від ран.

Андрій Лавренюк наголосив, що загибель кожного французького військовослужбовця у мирний час є трагічною темою для реагування французької влади на найвищому рівні.

Вчора (2 травня – 24 канал) президент Макрон висловив співчуття рідним, близьким і товаришам по службі загиблого. Також висловили співчуття міністр охорони здоров'я, військове відомство загалом, сухопутні війська, командування та особовий склад полку, де служив Дмитро,

– зазначив журналіст.

Він додав, що як правило таких військових нагороджують Орденом почесного легіону 5-го ступеня посмертно.

Наразі, за словами кореспондента, не відомо, чи доставлятимуть тіло загиблого в Україну. "Формально, ситуація з військовослужбовцями саме Іноземного легіону виходить з компетенції повноважень українського консульства, тому що легіонери мають особливий статус, і він іноді може суперечити національним законодовствам інших країн", – розповів Лавренюк та додав, що важливими передовсім є бажання родичів.

В будь-якому разі Франція має взяти всі фінансові і правові витрати на себе,

– підкреслив журналіст.

Що відомо про загиблого Дмитра МартинюкаВійськовому було 29 років, він народився у місті Волочиську, що на Хмельниччині. До легіону Дмитро Мартинюк вступив у 2015 році, де послідовно служив пілотом і стрільцем броньованої машини. Після місії в Джібуті в 2017 році він був призначений начальником легкоброньованої машини в Малі, де він також служив водієм вантажівки. Дмитро Мартинюк не був одруженим та не мав дітей.



За словами кореспондента, для Дмитра Мартинюка це вже був 5-й рік першого контракту. Відповідно, він вже мав право подавати вид на проживання у Франції та претендувати на французьке громадянство. Однак невідомо, чи загиблий встиг його отримати.

24 канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

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