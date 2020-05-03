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      Загибель французького легіонера з України в Малі: вище керівництво Франції висловило співчуття

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      Загиблий Дмитро Мартинюк
      Загиблий Дмитро Мартинюк / Скриншот

      Українець Дмитро Мартинюк, який служив у французькому Іноземному легіоні, загинув внаслідок отриманих травм під час спецоперації у Малі в Африці.

      29-річний чоловік був за кермом вантажівки-цистерни, яка підірвалася на саморобному вибуховому пристрої, розповів в коментарі 24 каналу кореспондент "Укрінформу" у Франції Андрій Лавренюк.

      Важливо У Малі загинув французький легіонер з України Дмитро Мартинюк: подробиці

      Вибух стався 23 квітня. Дмитра Мартинюка та його товариша було евакуйовано спочатку до місцевого шпиталю, а потім переведено до госпіталю на території французької митрополії. На 8-й день Дмитро, на жаль, помер від ран.

      Андрій Лавренюк наголосив, що загибель кожного французького військовослужбовця у мирний час є трагічною темою для реагування французької влади на найвищому рівні.

      Вчора (2 травня – 24 канал) президент Макрон висловив співчуття рідним, близьким і товаришам по службі загиблого. Також висловили співчуття міністр охорони здоров'я, військове відомство загалом, сухопутні війська, командування та особовий склад полку, де служив Дмитро,
      – зазначив журналіст.

      Він додав, що як правило таких військових нагороджують Орденом почесного легіону 5-го ступеня посмертно.

      Наразі, за словами кореспондента, не відомо, чи доставлятимуть тіло загиблого в Україну. "Формально, ситуація з військовослужбовцями саме Іноземного легіону виходить з компетенції повноважень українського консульства, тому що легіонери мають особливий статус, і він іноді може суперечити національним законодовствам інших країн", – розповів Лавренюк та додав, що важливими передовсім є бажання родичів.

      В будь-якому разі Франція має взяти всі фінансові і правові витрати на себе,
      – підкреслив журналіст.

      Що відомо про загиблого Дмитра МартинюкаВійськовому було 29 років, він народився у місті Волочиську, що на Хмельниччині. До легіону Дмитро Мартинюк вступив у 2015 році, де послідовно служив пілотом і стрільцем броньованої машини. Після місії в Джібуті в 2017 році він був призначений начальником легкоброньованої машини в Малі, де він також служив водієм вантажівки. Дмитро Мартинюк не був одруженим та не мав дітей.

      За словами кореспондента, для Дмитра Мартинюка це вже був 5-й рік першого контракту. Відповідно, він вже мав право подавати вид на проживання у Франції та претендувати на французьке громадянство. Однак невідомо, чи загиблий встиг його отримати. 

      24 канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

      Відео: загибель французького легіонера з України в Малі – вище керівництво Франції висловило співчуття

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини Франції Жертви Війна Новини України Африка Малі
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