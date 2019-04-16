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      Гибель всей рыбы и клейкое вещество в водоеме: загрязнение реки на Житомирщине

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      Люди страдают от мертвой реки на Житомирщине. Уже несколько лет жители Барановского района страдают от промышленных сбросов в реку Хомора. В водоеме массово погибла рыба, а также ее захлестнуло неизвестное клейкое вещество с неприятным запахом.

      Вода в реке Хомора стала молочно-белого цвета, а вместо рыбы и водорослей там начали плавать несколькометровые куски клея. Вонь протянулась на несколько километров.

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      "Это сегодня нонсенс, когда ты живешь рядом с рекой, но выйти нет никакой возможности. Запах канализации даже в квартире. Мы закладываем окна, чтобы никаких щелей не было и не шел этот запах", – рассказала местная жительница Диана Кошевая.

      Річка Хомора
      Местный житель показывает уровень загрязненности в реке Хомора

      Кроме того, в реке погибла вся рыба. Несколько килограммовые сомы и лещи выбрасывались на берег из вонючей воды, где и умирали. Такая ситуация продолжается уже несколько лет.

      Река уже несомненно мертва. Клей сейчас везде, однако пару лет назад здесь еще можно было ловить рыбу. Сейчас все забилось клеем и между ним повыростал камыш,
      – добавил местный житель Александр Коваленко.

      В местной райгосадминистрации рассказывают, что их реку отравляет Понинковская картонная фабрика, что на Хмельнитчине. Уже несколько лет с этим пытаются бороться, но результатов так и нет.

      "Министерство экологии обращалось в суд, чтобы закрыть это предприятие. С Киевского окружного суда дело было передано в Волынский окружной суд, который не удовлетворил просьбу и не лишил фабрику лицензии", – пояснил председатель Барановской райгосадминистрации Николай Вельчинский.

      По словам специалистов, клейстер, который сбрасывают в воду, является смертельным для всех живых организмов в водоеме. Кроме того, площадь загрязнения постоянно увеличивается. Похожая ситуация уже и в соседней реке Случь.

      Этот клейстер образуется из переделки макулатуры. Он получается похожим на желеобразную массу, которая заполняет полностью все дно реки и не дает возможности живым биоресурсам дышать,
      – рассказала начальница отдела лабораторного контроля Инспекции Полесского округа Ирина Березюк.

      На самой фабрике от комментариев отказались. Говорят, что руководитель в отпуске. Полиция начала уголовное производство по факту гибели рыбы и загрязнения реки. Однако местные в справедливость не верят. Если ситуация не исправится, то обещают действовать радикально. В частности перекрывать дороги государственного значения.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
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      Теги: Новости Украины Министерство экологии Новости Житомира Экология
      Источник: 24 канал
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