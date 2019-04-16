Загибель усієї риби та клейка речовина у водоймі: забруднення річки на Житомирщині

Люди потерпають від мертвої річки на Житомирщині. Уже кілька років жителі Баранівського району страждають від промислових скидів у річку Хомора. У водоймі масово загинула риба, а також її заполонила невідома клейка речовина із неприємним запахом.

Вода в річці Хомора стала молочно-білого кольору, а замість риби та водоростей там почали плавати кількаметрові шматки клейкої речовини. Сморід простягнувся на кілька кілометрів.

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"Це сьогодні нонсенс, коли ти живеш поруч з річкою, але вийти немаєi ніякої можливості. Запах каналізації навіть у квартирі. Ми закладаємо вікна, щоб ніяких щілин не було й не йшов оцей сморід", – розповіла місцева мешканка Діана Кошова.



Місцевий мешканець показує рівень забрудненості в річці Хомора

Окрім того, у річці загинула вся риба. Кілька кілограмові соми та лящі викидалися на берег зі смердючої води, де і вмирали. Така ситуація триває вже кілька років.

Річка вже без сумніву мертва. Клей зараз скрізь, проте пару років тому тут ще можна було ловити рибу. Зараз все забилося клеєм і між ним повиростав очерет,

– додав місцевий житель Олександр Коваленко.

У місцевій райдержадміністрації розповідають, що їхню річку отруює Понінківська картонна фабрика, що на Хмельниччині. Уже декілька років із цим намагаються боротися, проте результатів так і немає.

"Міністерство екології зверталось до суду, щоб закрити це підприємство. З Київського окружного суду справа була передана у Волинський окружний суд, який не задовольнив прохання і не позбавив фабрику ліцензії", – пояснив голова Баранівської райдержадміністрації Микола Вельчинський.

За словами фахівців, клейстер, який скидають у воду, є смертельним для всіх живих організмів у водоймі. Окрім того, площа забруднення постійно збільшується. Схожа ситуація вже і в сусідній річці Случ.

Цей клейстер утворюється через перероблювання макулатури. Він виходить схожим на желеподібну масу, яка заполоняє повністю все дно річки та не дає можливості живим біоресурсам дихати,

– розповіла начальниця відділу лабораторного контролю Інспекції Поліського округу Ірина Березюк.

На самій фабриці від коментарів відмовилися. Кажуть, що керівник у відпустці. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі риби та забруднення річки. Проте місцеві у справедливість не вірять. Якщо ситуація не виправиться, то обіцяють діяти радикальніше. Зокрема перекриватимуть дороги державного значення.