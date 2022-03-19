"Гибнут животные": спасатели в очередной раз просят украинцев не жечь траву
Источник:ГСЧС
Работники ГСЧС снова призвали людей не жечь траву и мусор. Ведь из-за пожаров гибнут животные.
Причин, чтобы не жгите траву и мусор достаточно. Например, работы у спасателей и без того много.
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Работники ГСЧС тратят на ликвидации пожара много времени. А кому-то в этот момент действительно понадобится их помощь. Но они, к сожалению, будут заняты из-за безответственности людей.
Я вас очень прошу, не жгите траву. Потому что пока мы забавляемся с этим, кому-то действительно понадобится наша помощь,
– сказал спасатель.
Гибель животных – не последняя среди причин. В траве их живет очень много. Все эти ежики, зайчики и птички не заслуживают сгореть заживо из-за пожара.
"Поэтому посмотрите на них и услышьте нас: поджигайте врага, а не Украину", – пишут в ГСЧС.
Обгоревший ежик / Фото ГСЧС
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