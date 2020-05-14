Гибридная война России: Меркель угрожает Москве санкциями из-за хакерских атак

Германия может принять ответные меры на хакерские атаки России. Об этом заявила Ангела Меркель на фоне скандала о похищении документов с сайта Бундестага в 2015 году. По словам канцлера, прокуроры имеют достаточно доказательств причастности Кремля к этой хакерской атаке.

Такое заявление она сделала 13 мая в ответ на вопросы депутатов Бундестага 13 мая, пишет издание Handelsblatt.

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Ангела Меркель подчеркнула, что похищение переписки с ее электронной почты и других официальных документов – не случайность, а элемент гибридной войны, которую ведет Россия не только в Европе. Она отметила, что в стратегии этой гибридной войны, кроме хакерских атак, также относятся искажение фактов и дезориентация.

Канцлер подчеркнула, что Германия оставляет за собой право принять меры, в частности, и против России, однако не пояснила, о каких санкциях идет речь.

К тому же Ангела Меркель уточнила, что поддерживает сохранение хороших отношений с Россией, но действия Москвы мешают доверительному сотрудничеству между странами.

Что известно о хакерской атаке

► 8 мая 2015 года в Бундестаге отмечали 70 годовщину окончания Второй мировой войны. Тогда среди гостей были дипломаты из Российской Федерации. В этот же день хакер под ником Scaramouche получил доступы к официальным компьютерам в офисе Ангелы Меркель.

► Немецкие следователи выяснили, что хакеры похитили более 16 гигабайт данных, в частности письма из офиса канцлера.

► Правоохранители подозревают в хакерской атаке Дмитрия Бадина. Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина. Его также разыскивает американское ФБР. В США Бадина обвиняют в киберпреступлениях во время предвыборной кампании 2016 года.