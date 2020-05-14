Гібридна війна Росії: Меркель погрожує Москві санкціями через хакерські атаки

Німеччина може вжити заходів у відповідь на хакерські атаки Росії. Про це заявила Ангела Меркель на тлі скандалу щодо викрадення документів з сайту Бундестагу у 2015 році. За словами канцлерки, прокурори мають достатньо доказів причетності Кремля до цієї хакерської атаки.

Таку заяву вона зробила 13 травня у відповідь на запитання депутатів Бундестагу 13 травня, пише видання Handelsblatt.

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Ангела Меркель наголосила, що викрадення листування з її електронної пошти та інших офіційних документів – не випадковість, а елемент гібридної війни, яку веде Росія навіть не тільки в Європі. Вона відзначила, що до стратегії цієї гібридної війни, крім хакерських атак, також належать спотворення фактів і дезорієнтація.

Канцлерка наголосила, що Німеччина залишає за собою право вжити заходів, зокрема, й проти Росії, однак не пояснила, про які санкції йдеться.

До того ж Ангела Меркель уточнила, що підтримує збереження хороших відносин з Росією, але дії Москви заважають довірливому співробітництву між країнами.

Що відомо про хакерську атаку

► 8 травня 2015 року в Бундестазі святкували 70 річницю закінчення Другої світової війни. Тоді серед гостей були дипломати з Російської Федерації. Цього ж дня хакер під ніком Scaramouche отримав доступи до офіційних комп'ютерів в офісі Ангели Меркель.

► Німецькі слідчі з'ясували, що хакери викрали більше, ніж 16 гігабайтів даних, зокрема листи з офісу канцлерки.

► Правоохоронці підозрюють у хакерській атаці Дмитра Бадіна. Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина. Його також розшукує американське ФБР. У США Бадіна звинувачують у кіберзлочинах під час передвиборчої кампанії 2016 року.