"Не будем терпеть": в США жестко предупредили Россию в связи с гибридными атаками на страны НАТО

В Вашингтоне выступили с жестким заявлением в связи с систематическими попытками дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Европе. Американские дипломаты подчеркнули, что союзники не будут терпеть провокаций и посягательств на критически важную инфраструктуру.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Витакера.

Что известно об угрозах и позиции США?

Витакер заявил, что страны Альянса не должны мириться с преднамеренными гибридными атаками. По его словам, Вашингтон готов оказать полную поддержку всем союзникам, которые столкнутся с подобными инцидентами.

Дипломат отдельно отметил попытку атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии, которую официальный Берлин связывает с действиями Кремля. Витакер подчеркнул, что этот случай вызывает гораздо большее беспокойство, чем предыдущие инциденты, когда российские дроны сбивались с курса во время обстрелов Украины.

Если мы сможем установить, кто это делает, мы должны четко заявить, что это неприемлемо и мы этого не допустим,

– подчеркнул американский посол.

Он также отнес к опасным гибридным действиям провокации, зафиксированные в Польше, и призвал усилить контроль за безопасностью критически важной инфраструктуры, в частности энергетических объектов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также подтвердил рост угроз на восточном фланге, обратив внимание на увеличение числа случаев нарушения воздушного пространства ракетами и дронами. Глава Альянса заверил, что подобные попытки запугивания не смогут подорвать единство союзников или ослабить поддержку Украины.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия уже ведет войну против Европы в различных формах. По его словам, речь идет о кибератаках, дезинформации, диверсиях, вербовке, глушении GPS, повреждении подводных кабелей, а также вторжении российских дронов и ракет в воздушное пространство стран НАТО.

Сибига призвал Европу усилить противодействие российским сетям влияния и ограничить возможности Москвы по ведению так называемой "агрессии в серой зоне".

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что не считает вероятным нападение России на страны НАТО. Свою позицию он объяснил тем, что хорошо знает российского диктатора Владимира Путина и поддерживает с ним контакт.