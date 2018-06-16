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Гигантский кит сильно напугал туристов в Австралии: появилось видео

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Горбатый кит напугал туристов в Австралии
Горбатый кит напугал туристов в Австралии / Кадр из видео

В Австралии гигантский горбатый кит решил порадовать туристов своим появлением и вынырнул прямо перед лодкой, на котором они передвигались.

Неординарный инцидент произошел неподалеку от города Порт-Маккуори, на восточном побережье Австралии.

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Огромный горбатый кит не просто выпрыгнул из воды, он еще и сумел сделать пируэт в воздухе.

Волны от этого полностью залили водой лодку, на которой была группа туристов.

Некоторые из них не на шутку перепугались от этого невероятного зрелища.

Смотрите видео, как горбатый кит выныривает перед туристами в Австралии:

 

Теги: Новости Украины Курьезные новости Путешествия мир животных Австралия
Источник: 24 Канал
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