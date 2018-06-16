Гігантський кит добряче налякав туристів в Австралії: з'явилось відео

В Австралії гігантський горбатий кит вирішив потішити туристів своєю появою і виринув просто перед човном, на якому вони пересувались.

Непересічний інцидент трапився неподалік від міста Порт-Маккуорі, що на східному узбережжі Австралії.

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Величезний горбатий кит не просто вистрибнув з води, він ще й зумів зробити пірует у повітрі.

Хвилі від цього повністю залили водою човен, на якому була група туристів.

Деякі з них не на жарт перелякались від цього неймовірного видовища.

Дивіться відео, як горбатий кит виринає перед туристами в Австралії: