Гігантський кит добряче налякав туристів в Австралії: з'явилось відео
В Австралії гігантський горбатий кит вирішив потішити туристів своєю появою і виринув просто перед човном, на якому вони пересувались.
Непересічний інцидент трапився неподалік від міста Порт-Маккуорі, що на східному узбережжі Австралії.
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Величезний горбатий кит не просто вистрибнув з води, він ще й зумів зробити пірует у повітрі.
Хвилі від цього повністю залили водою човен, на якому була група туристів.
Деякі з них не на жарт перелякались від цього неймовірного видовища.
Дивіться відео, як горбатий кит виринає перед туристами в Австралії:
Джерело: 24 Канал
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