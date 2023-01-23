"Гигантское НЛО": в Турции наблюдали редкое природное явление

В Турции над городом Бурса зафиксировали редкое природное явление – линзообразное облако. Облако имеет довольно странную форму, а потому стало вирусным в социальных сетях.

Гигантское облако розового цвета появилось над Бурсой 19 января. В сети усомнились в правдивости фото и видео. Однако они настоящие, метеорологи развенчали все сомнения и объяснили, что это за природное явление.

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Это линзообразное облако, являющееся типом облака, имеющее форму блюдца или совпадающей линзы. Обычно таковые появляются в горных районах.



Очевидцы были очарованы явлением природы.

Снимки облака сделали на закате, и очевидцы говорят, что она сохраняла свою гигантскую форму около часа. Цвет облака изменялся по мере того, как оно двигалось вокруг солнца.

В социальных сетях комментаторы писали, что линзообразное облако над городом напоминает гигантский НЛО.

Как объясняют явление метеорологи

По данным Метеорологического управления Турции, линзообразные облака обычно образуются во время ветра, когда воздух переходит через высокие постройки или горы.

Это приводит к конденсации водяных паров, а облако напоминает местность под ними.