Медузу гигантских размеров нашли на пляже Великобритании. Ее увидела 5-летняя девочка во время прогулки по побережью с отцом.

На обнародованном фото видно, что диаметр медузы примерно равен росту 5-летнего ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

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Известно, что рекордсменка относится к виду арктических цианей, являющихся крупнейшими медузами в мире. Они довольно распространены в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также на севере Атлантики. Иногда таких больших медуз может выбросить на берег сильным течением.

После длительного пребывания на солнце медузы умирают. Поэтому неудивительно, что ребенок, увидев почти плоскую медузу на берегу, подумал, что это тень. Отец девочки боялся подпускать ребенка к потенциально опасному созданию, но ребенок все же уговорил папу сделать снимок.

Все, кому я показывал снимок, были шокированы. Надеюсь, Эрин запомнит этот день надолго,

– сказал папа девочки.

Медуза на пляже Британии / Фото Kennedy News and Media

Медуза относится к виду арктических цианей / Фото Kennedy News and Media

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Что известно про арктических цианей