Медузу гігантських розмірів знайшли на пляжі Великої Британії. Її побачила 5-річна дівчинка під час прогулянки узбережжям з батьком.

На оприлюдненому фото видно, що діаметр медузу приблизно дорівнює зросту 5-річної дитини. Про це повідомляє Daily Mail.

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Відомо, що рекордсменка належить до виду арктичних ціаней, що є найбільшими медузами у світі. Вони є доволі поширеними у морях Північного Льодовитого і Тихого океанів, а також на півночі Атлантики. Інколи таких великих медуз може викинути на берег сильною течією.

Після тривалого перебування на сонці медузи вмирають. Тож, не дивно, що дитина, побачивши майже плоску медузу на березі, подумала, що це тінь. Батько дівчинки боявся підпускати дитину до потенційно небезпечного створіння, але малеча таки вмовила тата зробити знімок.

Всі, кому я показував знімок, були шоковані. Сподіваюся, Ерін запам'ятає цей день надовго,

– сказав тато дівчинки.



Медуза на пляжі Британії / Фото Kennedy News and Media



Медуза належить до виду арктичних ціаней / Фото Kennedy News and Media

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Що відомо про арктичних ціаней