Носорогий дракон, який також відомий як ящірка Модільяні, потрапив до Європи близько 130 років тому. Проте з того часу рептилію не бачили. Через більше ніж століття носорогого дракона виявили на Суматрі.

Носорогого дракона знайшли на Суматрі

Італійський вчений Еліо Модільяні привіз рептилію в Європу з Суматри. З цього часу носорогого дракона більше ніхто не бачив, описали ящірку лише в 1933 році – за спогадами. Назву рептилії дали за характерний ріг. Про це повідомляє Science News.

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Експедицію для пошуків організували у 2020 році

Перші ознаки того, що носорогий дракон досі існує в природі виявили у 2008 році. Індонезійський вчений Чайрунас Путра обстежував озеро, що виникло в одному з вулканів на Суматрі. Там він знайшов мертву ящірку – дуже схожу на ящірку Модільяні.

У 2020 році Путра організував експедицію спеціально для того, аби знайти рептилію. Старання вченого були успішними: носорогого дракона застали сплячим на гілці дерева.

Рептилія – на межі зникнення

Дослідники зазначають, ящірка може зникнути знову – цього разу назавжди, адже проживають носорогі дракони не у заповідній зоні, а на території, де активно вирубують ліси.



Носорогого дракона виявили на Суматрі / Фото Science News



Рептилію описали у 1933 році / Ілюстрація з Science News

Що відомо про ящірку Модільяні