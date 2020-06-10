Носорогий дракон, который также известен как ящерица Модильяни, попал в Европу около 130 лет назад. Однако с тех пор рептилию не видели. Через более чем столетие носорогого дракона обнаружили на Суматре.

Носорогого дракона нашли на Суматре

Итальянский ученый Элио Модильяни привез рептилию в Европу с Суматры. С этого времени носорогого дракона больше никто не видел, описали ящерицу только в 1933 году – по воспоминаниям. Название рептилии дали за характерный рог. Об этом сообщает Science News.

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Экспедицию для поисков организовали в 2020 году

Первые признаки того, что носорогий дракон до сих пор существует в природе обнаружили в 2008 году. Индонезийский ученый Чайрунас Путра обследовал озеро, возникшее в одном из вулканов на Суматре. Там он нашел мертвую ящерицу – очень похожую на ящерицу Модильяни.

В 2020 году Путра организовал экспедицию специально для того, чтобы найти рептилию. Старания ученого были успешными: носорогого дракона застали спящим на ветке дерева.

Рептилия – на грани исчезновения

Исследователи отмечают, ящерица может исчезнуть снова – на этот раз навсегда, ведь проживают носорогие драконы не в заповедной зоне, а на территории, где активно вырубают леса.



Носорогого дракона обнаружили на Суматре / Фото Science News



Рептилию описали в 1933 году / Иллюстрация с Science News

Что известно о ящерице Модильяни