Исчез на более чем 100 лет: на Суматре обнаружили носорогого дракона – фото
Носорогий дракон, который также известен как ящерица Модильяни, попал в Европу около 130 лет назад. Однако с тех пор рептилию не видели. Через более чем столетие носорогого дракона обнаружили на Суматре.
Носорогого дракона нашли на Суматре
Итальянский ученый Элио Модильяни привез рептилию в Европу с Суматры. С этого времени носорогого дракона больше никто не видел, описали ящерицу только в 1933 году – по воспоминаниям. Название рептилии дали за характерный рог. Об этом сообщает Science News.
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Экспедицию для поисков организовали в 2020 году
Первые признаки того, что носорогий дракон до сих пор существует в природе обнаружили в 2008 году. Индонезийский ученый Чайрунас Путра обследовал озеро, возникшее в одном из вулканов на Суматре. Там он нашел мертвую ящерицу – очень похожую на ящерицу Модильяни.
В 2020 году Путра организовал экспедицию специально для того, чтобы найти рептилию. Старания ученого были успешными: носорогого дракона застали спящим на ветке дерева.
Рептилия – на грани исчезновения
Исследователи отмечают, ящерица может исчезнуть снова – на этот раз навсегда, ведь проживают носорогие драконы не в заповедной зоне, а на территории, где активно вырубают леса.
Носорогого дракона обнаружили на Суматре / Фото Science News
Рептилию описали в 1933 году / Иллюстрация с Science News
Что известно о ящерице Модильяни
- Признаком рептилии является рог, который словно выдвигается из носа.
- Окрас ящерицы ярко-зеленый, однако в стрессовой ситуации он меняется на коричнево-оранжевый.
- Ящерицы-драконы проживают в труднодоступных местах, поэтому их нелегко обнаружить.