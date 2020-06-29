Берегова охорона Італії 26 червня здійснила справжню рятувальну операцію кашалота. Тварина заплутала у рибальських сітках і не мала сил врятуватися.

На щастя, рятувальники помітили кашалота та за годину таки звільнили тварину з пастки. Про це повідомляє Берегова охорона Італії у фейсбуці

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Більше про щасливий порятунок кашалота

Біологи з Filicudi Wildlife Conservation group пливли на острів Стромболі, коли побачили кашалота завдовжки у 10 метрів. Він повністю заплутався у рибальських сітках. Науковці викликали берегову охорону, яка залучила для порятунку водолазів.

Протягом години рятувальники ножами розрізали сітку, щоб звільнити тварину. Після того, як кашалот зміг вільно рухатися, біологи продовжили за ним слідкувати, щоб у разі чого виявити ненормальну поведінку.

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Берегова охорона конфіскувала рибальську сітку як незаконне спорядження.