Вінницький міні-зоопарк потребує допомоги. Через карантин тварини залишились майже без їжі. Корм купували із коштів за продані квитки. Та кількість відвідувачів різко скоротилась, а з ними і грошові надходження.

Як тепер живуть тварини – читайте далі у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Корм, куплений відвідувачами на касі, для тваринок – лише перекус. Проте для повноцінного харчування цього замало. Три місяці жорсткого карантину хвостатих підгодовували небайдужі містяни та волонтери.

Люди приносили. Вони самі годували – щоб бачили, куди йдуть продукти. Дехто ж приносив гроші. Звичайно, на продукти,

– розповіла Анжела Ясельна, працівник зоодворику.

Із послабленням карантину, за словами співробітників мінізоопарку, ситуація дещо покращилась. Адже із дотриманням санітарних умов – обробкою антисептиком рук та вимірюванням температури – відвідування зрештою дозволили.

Вінницький мінізоопарк чекає відвідувачів: дивіться фото 24 каналу



І хоч грошей на корм ледь вистачає, працівники зоодворика намагаються робити все, аби це не впливало на раціон тварин.

"Годуємо їх сіном, соломою, даємо свіжу чи суху траву. Зранку – овес, зерно. Хижакам – м'ясо, дешеву рибу", – пояснила Анна Бурлик, яка працює у зоодворику.

Контактний мінізоопарк є одним із популярних місць відпочинку для вінничан. Там представлено 17 видів тварин. А зовсім скоро у вольєри заселять ще сурикатів.

Проте у зоодворику наголошують: аби тварини і надалі тішили відвідувачів, потрібна допомога. І неважливо – грошова, продуктова чи волонтерська. Адже готові прийняти будь-яку.