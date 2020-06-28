Винницкий мини-зоопарк нуждается в помощи. Из-за карантина животные остались почти без еды. Корм покупали за средства за продажу билетов. Количество посетителей резко сократилось, а с ними и денежные поступления.

Как теперь живут животные – читайте далее в материале журналистов 24 канала.

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Корм, купленный посетителями на кассе, для животных – только перекус. Однако для полноценного питания этого мало. Три месяца жесткого карантина хвостатых подкармливали неравнодушные горожане и волонтеры.

Люди приносили. Они сами кормили – чтобы видели, куда идут продукты. Некоторые же приносили деньги. Конечно, на продукты,

– рассказала Анжела Ясельная, работница зоодворика.

С ослаблением карантина, по словам сотрудников мини-зоопарка, ситуация несколько улучшилась. Ведь с соблюдением санитарных условий – обработкой антисептиком рук и измерением температуры – посещение в конце концов разрешили.

Винницкий мини-зоопарк ждет посетителей: смотрите фото 24 канала

И хотя денег на корм едва хватает, работники зоодворика пытаются делать все, чтобы это не влияло на рацион животных.

"Кормим их сеном, соломой, даем свежую или сухую траву. Утром – овес, зерно. Хищникам – мясо, дешевую рыбу", – пояснила Анна Бурлик, которая работает в зоодворике.

Контактный мини-зоопарк является одним из популярных мест отдыха для винничан. Там представлено 17 видов животных. А совсем скоро в вольеры заселят еще сурикатов.

Однако в зоодворике отмечают: чтобы животные и в дальнейшем радовали посетителей, нужна помощь. И неважно – денежная, продуктовая или волонтерская. Ведь готовы принять любую.