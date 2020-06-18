Браконьеры в Дагестане похитили маленького львенка, когда ему было всего несколько месяцев. Над животным поиздевался фотограф-живодер, чтобы заставить рыжего малыша фотографироваться с туристами.

Львенка держали связанным в сарае, где живодеры били и издевались над животным. В результате издевательств у малыша были сломаны лапы, поврежден позвоночник и другие места, сообщает Bored Panda.

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До трехмесячного возраста львенок выполнял роль экзотического живого атрибута для фотосессий в Сочи. Животное безжалостно эксплуатировали, а когда оно стало не нужно, просто выбросили на улицу.

Неравнодушные люди нашли львенка в сарае, он не мог самостоятельно передвигаться. Поэтому малыша отправили на Южный Урал в приют "Спаси меня" Карена Даллакяна. Там львенку ветеринар провел все необходимые операции. А теперь, когда животное вылечили, зоозащитники подыщут ему новый дом.

Малыша назвали Симба. Теперь он учится доверять людям и возвращается к нормальной жизни и готовится к переезду в Африку, сообщает "Челябинск сегодня". И поедет он не сам, а вместе с новой подругой, леопардом Евой. Зоозащитники считают, что в Африке дикие животные будут чувствовать себя лучше, чем в зоопарке или приюте.

Смотрите фото спасенного львенка Симбы / Фото из инстаграм-страницы Карена Даллакяна