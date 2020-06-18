Браконьєри в Дагестані викрали маленьке левеня, коли йому було лише кілька місяців. З тварини познущався фотограф-шкуродер, щоб змусити рудого малюка фотографувався з туристами.

Левеня тримали зв'язаним в сараї, де шкуродери били і знущалися над твариною. Внаслідок знущань у малюка були зламані лапи, пошкоджений хребет та інші місця, повідмоляє Bored Panda.

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До тримісячного віку левеня виконувало роль екзотичного живого атрибута для фотосесій в Сочі. Тварину безжально експлуатували, а коли вона стала не потрібна, просто викинули на вулицю.

Небайдужі люди знайшли левеня в сараї, воно не могло самотужки пересуватися. Тож малюка відправили на Південний Урал у притулок "Врятуй мене" Карена Даллакяна. Там левеняті ветеринар провів усі необхідні операції. А тепер, коли тварину вилікували, зоозахисники підшукають йому новий дім.

Малюка назвали Сімба. Тепер він вчиться довіряти людям і повертається до нормального життя та готується до переїзду в Африку, повідомляє "Челябинск сегодня". І поїде він не сам, а разом з новою подругою, леопардом Євою. Зоозахисники вважають, що в Африці дикі тварини почуватимуться краще, ніж в зоопарку або притулку.

Дивіться фото врятованого левеняти Сімби / Фото з інстаграм-сторінки Карена Даллакяна