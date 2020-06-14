У Кропивницькому орнітолог відкрив реабілітаційний центр для крилатих, яких скривдили господарі. Мешкають птахи в просторих вольєрах. Тут за ними доглядають, лікують і регулярно годують.

Як ладнають пернаті зі своїм рятівником та як орнітологу вдалося знайти скривджених птахів – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Калао Патрік жив у собачій клітці

Цього хвилястого калао звуть Патрік. В Україні такі, як він, птахи-носороги, – велика рідкість. Мешкають переважно у тропічних лісах Індії. Там у контрабандистів птаха придбав заможний столичний бізнесмен. Норовливий калао власнику швидко набрид і той вирішив його продати.

"Птах жив у тісній собачій клітці. Не могла нормально розвернутися, закинути голову, щоб поїсти. У нього в дзьобі росли гриби, 2 пальці на лапах були зламані. Я його викупив, забрав, полікував. Зараз він у мене ручний. Можна сказати, що член сім'ї" – розповів орнітолог Станіслав Гужявічус.



Патрік жив у тісній клітці, в нього були зламані пальці, а в дзьобі росли гриби / Скриншот

У притулку Патрік живе в окремому вольєрі. Птах привітний до людей, любить водні процедури та коли його годують з рук. Корм у нього – каже орінтолог – максимально різноманітний: від запеченого гарбуза, кареної картоплі і моркви до свіжих сезонних фруктів.

Папуга Сьома 6 років жив у ресторані і впав у депресію

Раціон для жако на ім'я Сьома орнітолог коригував довго. 6 років папуга провів в клітці в столичному ресторані. Для забави гості частували пташку салом, ковбасою та фастфудом. А щоб було веселіше – ще й навчили лаятися.

"Наприклад, хоче креветку, а ти даєш огірок. Папуга каже: "Чорт зна що, чорт зна що мені дав!". І жбурляє через всю кімнату", – переповів орнітолог.



Сьома впав у депресію і дуже схуд, коли жив у ресторані / Скриншот

В таких умовах папуга впав у депресію. Перестав їсти та вискубав собі ледь не все пір'я.

"Коли я її забрав, вона важила менше 300 грамів – тобто була худяща. В неї прям кіль стирчав і вся шкіра була синьою. Зараз вона багато їсть", – зазначив Станіслав Гужявічус.

Незаконна торгівля птахами

На сьогодні у центрі мешкають 15 птахів різних видів. Деякі з них – на межі вимирання. До України пернатих завозять нелегально. Через лояльне українське законодавство контрабандисти уникають відповідальності. А їхній бізнес – процвітає.

За словами орнітолога в Україні:

на першому місці – торгівля наркотиками;

на другому – зброя;

на третьому – торгівля птахами.

Станіслав Гужявічус пояснив, що в Європі за торгівлю птахами люди отримують терміни за ґратами, однак в Україні це все не працює. Зі своїми підопічними чоловік мріє полетіти на виставку в Нідерланди.