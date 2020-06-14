Китайські активісти випустили панголінів на природу. Члени Екологічного фонду, погрожуючи судами, забрали тварин у людей та організацій, які хотіли використати панголінів для народної медицини.

Це в Китаї робити заборонено. Проте, й досі залишаються ті, хто вірить, що луска панголінів покращує кровообіг та зменшує запалення, і вбивають тварин, повідомляє CNN.

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В Екологічному фонді Китаю стверджують, що браконьєри обходили правила полювання та продажу тварин.

Лише за 2019 рік:

арештували 18 контрабандистів,

конфіскували 23 тони панголінового м'яса та луски,

а це 50 тисяч вбитих особин.



Ось заради такої "луски" вбивають рідкісних тваринок / Скриншот

В Китаї три з 8 видів панголінів під загрозою зникнення.

Ми понад 5 років подорожували Китаєм, були у кожній провінції. Загалом, ми знайшли лише 20 китайських панголінів. Всього 30 років тому, в одній тільки провінції Хунань нараховувалось приблизно 200 тисяч особин,

– наголосив генеральний секретар Китайського екологічного фонду Джинфен Чжоу.

Дивіться відео: активісти випускають панголінів на волю

Дивіться відео: генеральний секретар Китайського екологічного фонду про небезпеку винищення панголінів