Вбивають для народної медицини: в Китаї активісти рятують рідкісних тваринок – зворушливе відео
Китайські активісти випустили панголінів на природу. Члени Екологічного фонду, погрожуючи судами, забрали тварин у людей та організацій, які хотіли використати панголінів для народної медицини.
Це в Китаї робити заборонено. Проте, й досі залишаються ті, хто вірить, що луска панголінів покращує кровообіг та зменшує запалення, і вбивають тварин, повідомляє CNN.
Читайте також Не залишайте тварин у машині! Як швидко нагрівається авто на сонці в інфографіці
В Екологічному фонді Китаю стверджують, що браконьєри обходили правила полювання та продажу тварин.
Лише за 2019 рік:
- арештували 18 контрабандистів,
- конфіскували 23 тони панголінового м'яса та луски,
- а це 50 тисяч вбитих особин.
Ось заради такої "луски" вбивають рідкісних тваринок / Скриншот
В Китаї три з 8 видів панголінів під загрозою зникнення.
Ми понад 5 років подорожували Китаєм, були у кожній провінції. Загалом, ми знайшли лише 20 китайських панголінів. Всього 30 років тому, в одній тільки провінції Хунань нараховувалось приблизно 200 тисяч особин,
– наголосив генеральний секретар Китайського екологічного фонду Джинфен Чжоу.
Дивіться відео: активісти випускають панголінів на волю
Дивіться відео: генеральний секретар Китайського екологічного фонду про небезпеку винищення панголінів