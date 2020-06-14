Китайские активисты выпустили панголинов на природу. Члены Экологического фонда, угрожая судами, забрали животных у людей и организаций, которые хотели использовать панголинов для народной медицины.

Это в Китае делать запрещено. Однако, и до сих пор остаются те, кто верит, что чешуя панголинов улучшает кровообращение и уменьшает воспаление, и убивают животных, сообщает CNN.

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В Экологическом фонде Китая утверждают, что браконьеры обходили правила охоты и продажи животных.

Только за 2019 год:

арестовали 18 контрабандистов,

конфисковали 23 тонны панголинового мяса и чешуи,

а это 50 тысяч убитых особей.



Вот ради такой "чешуи" убивают редких животных / Скриншот

В Китае три из 8 видов панголинов под угрозой исчезновения.

Мы более 5 лет путешествовали по Китаю, были в каждой провинции. В общем, мы нашли только 20 китайских панголинов. Всего 30 лет назад, в одной только провинции Хунань насчитывалось примерно 200 тысяч особей,

– подчеркнул генеральный секретарь Китайского экологического фонда Джинфен Чжоу.

Смотрите видео: активисты выпускают панголинов на волю

Смотрите видео: генеральный секретарь Китайского экологического фонда об опасности истребления панголинов