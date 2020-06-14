Не оставляйте животных в машине! Как быстро нагревается автомобиль на солнце в инфографике
Хозяева собак часто любят оставить домашних любимцев в автомобиле, пока идут решать свои дела. Но так поступать опасно! Особое летом, когда машина нагревается настолько, что ваш домашний любимец может просто умереть.
Каждое лето из-за жары гибнут собаки, так как автомобиль через считанные минуты становится смертельно опасным, отмечает 24 канал.
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Как быстро машина нагревается
Через 10 минут
- Температура на улице – 20 градусов, в салоне – 33;
- на улице – 24 градусов, в салоне – 37;
- на улице – 28 градусов, в салоне – 41;
- на улице – 32 градусов, в салоне – 45;
- на улице – 36 градусов, в салоне – 49.
Через 30 минут
- на улице – 20 градусов, в салоне – 40;
- на улице – 24 градусов, в салоне – 44;
- на улице – 28 градусов, в салоне – 48;
- на улице – 32 градусов, в салоне – 52;
- на улице – 36 градусов, в салоне – 56.
Как быстро нагревается машина / Инфографика 24 канала
Некоторые владельцы собак прибегают к неоправданным решениям, которые не помогают:
- Оставляют открытыми окна в салоне. Немного, или даже полностью открытое окно не предотвращает нагревания внутри машины.
- Оставляют машину в тени. Это лишь на несколько градусов снизит температуру в салоне, но этот способ ненадежный.
- Оставляют собаке воду в машине. Наличие любой воды никак не поможет снизить ее температуру.
- Оставляют работающим кондиционер. Это опасно и в некоторых случаях запрещено правилами дорожного движения.
Чтобы обезопасить своего домашнего любимца – не оставляйте животное без присмотра!