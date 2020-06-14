Нельзя оставлять собаку в автомобиле! / 24 канал

Хозяева собак часто любят оставить домашних любимцев в автомобиле, пока идут решать свои дела. Но так поступать опасно! Особое летом, когда машина нагревается настолько, что ваш домашний любимец может просто умереть.