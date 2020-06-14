Не можна залишати собаку в авто! / 24 канал

Господарі собак часто люблять залишити домашніх улюбленців в автомобілі, поки йдуть вирішувати свої справи. Але так чинити небезпечно! Особливу влітку, машина нагрівається настільки, що ваш домашній улюбленець може просто померти.