Не залишайте тварин у машині! Як швидко нагрівається авто на сонці в інфографіці
Господарі собак часто люблять залишити домашніх улюбленців в автомобілі, поки йдуть вирішувати свої справи. Але так чинити небезпечно! Особливу влітку, машина нагрівається настільки, що ваш домашній улюбленець може просто померти.
Кожного літа через спеку гинуть собаки, адже автомобіль через лічені хвилини стає смертельно небезпечним, зазначає 24 канал.
Читайте також Яким буде літо в Україні: прогноз від синоптиків
Як швидко машина розжарюється
За 10 хвилин
- Температура на вулиці – 20 градусів, у салоні – 33;
- на вулиці – 24 градусів, у салоні – 37;
- на вулиці – 28 градусів, у салоні – 41;
- на вулиці – 32 градусів, у салоні – 45;
- на вулиці – 36 градусів, у салоні – 49.
За 30 хвилин
- на вулиці – 20 градусів, у салоні – 40;
- на вулиці – 24 градусів, у салоні – 44;
- на вулиці – 28 градусів, у салоні – 48;
- на вулиці – 32 градусів, у салоні – 52;
- на вулиці – 36 градусів, у салоні – 56.
Як швидко нагрівається машина / Інфографіка 24 каналу
Деякі власники собак вдаються до не виправданих рішень, які не допомагають:
- Залишають відкрити вікна в салоні. Трохи, або навіть повністю відкрите вікно не запобігає нагріванню всередині машини.
- Залишити машину в тіні. Це лише на кілька градусів знизить температуру в салоні, але цей спосіб не є надійним.
- Залишити собаці воду в машині. Наявність будь-якої води ніяк не допоможе знизити її температуру.
- Залишити працюючим кондиціонер. Це є небезпечним і в деяких випадках заборонено правилами дорожнього руху.
Щоб убезпечити свого домашнього улюбленця – не залишайте тварину без нагляду!